Суд арестовал подозреваемого в поджоге конструкции с символом Z в Белгороде

Его взяли под стражу на два месяца

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Заключение под стражу на 1 месяц 29 суток", - сказали в суде.

20 сентября сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде. При обыске у него также обнаружили предметы, схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой.

В отношении жителя Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).