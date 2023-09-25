25 сентября, 13:02

Суд арестовал подозреваемого в поджоге конструкции с символом Z в Белгороде

Его взяли под стражу на два месяца

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

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"Заключение под стражу на 1 месяц 29 суток", - сказали в суде.

20 сентября сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде. При обыске у него также обнаружили предметы, схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой.

В отношении жителя Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

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