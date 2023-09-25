25 сентября, 13:03

В Донецке задержали пьяного мужчину, бросившего с балкона гранату в толпу людей

Его обвиняют в покушении на убийство

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 39-летнего жителя Донецка, которого подозревают в том, что он бросил гранату в толпу людей с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Донецкой Народной Республике.

"Правоохранители установили, что нетрезвый злоумышленник бросил гранату в толпу людей, которые находились возле дома. В результате взрыва боеприпаса мужчина 1985 года рождения получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавшего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением задней поверхности грудной клетки. Подозреваемого задержали.

Как уточнили в Telegram-канале регионального управления СК России, задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство, совершенное общеопасным способом). В ходе допроса мужчина не признал вину. 

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