Розыск председателя МУС и расширение санкций против России. Главные события 25 сентября

Розыск председателя МУС

​​​​​​МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского по уголовной статье. Кроме того, разыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Расширение санкций в отношении России

Минторг США внес ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА в санкционный список. Под экспортные ограничения также подпали 23 организации из Германии, Китая, ОАЭ, Финляндии, Омана и Пакистана. В бюро по вопросам промышленности и безопасности сообщили, что они действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Вашингтона.

Корректировки в запрете на экспорт нефтепродуктов

Кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно документу, ограничения не распространяются на транспортировку товаров, принятых РЖД и "Транснефтью" до 21 сентября. Кроме того, правительство разрешило вывоз нефти в Южную Осетию и Абхазию, а также одобрило морские перевозки между ЕАЭС без захода в иностранный порт.

Прибытие первой партии танков Abrams на Украину

Украина получила первую партию танков Abrams. По данным газеты The New York Times, они прибыли раньше запланированного срока. Также сообщалось, что остальные машины поступят в течение ближайших месяцев. Количество полученной техники не уточняется.

Возбуждение дела в отношении "Мегафона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Мегафона" за необоснованное повышение тарифов на услуги связи. По данным ведомства, компания повысила цены для более чем 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%. В ФАС подчеркнули, что данные финансовой отчетности сотового оператора свидетельствуют о значительном снижении расходов и росте чистой прибыли.