Суд постановил конфисковать почти 16 млн рублей у экс-главы УФССП Пермского края

Игоря Кожевникова осудили за взятки и мошенничество

ТАСС, 25 сентября. Пермский краевой суд оставил без изменения приговор осужденному за взятки и мошенничество бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову и удовлетворил требование конфисковать у него почти 16 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

"Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему главному судебному приставу Пермского края Кожевникову в основной части наказания. Решение Пермского районного суда было изменено в части дополнительного наказания - краевой суд удовлетворил представление государственного обвинителя о конфискации у экс-пристава в собственность государства денежной суммы в размере 15 972 900 рублей, соответствующей общему размеру денежных средств, полученных им в виде взяток в результате совершения преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (27 преступлений), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (11 преступлений)", - говорится в сообщении.

В мае Пермский районный суд приговорил Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Кожевникова арестовали в июле 2019 года. Бывший глава УФССП Прикамья обвинялся в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в организации мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По данным СК, с февраля 2017 года по июнь 2018 года Кожевников, действуя в составе организованной группы, незаконно инициировал исполнительные производства на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчетных счетов различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму не менее 222 млн рублей. В дальнейшем эти средства были перечислены с лицевого счета межрайонного отдела на банковские счета различных физических лиц и обналичены.

В этот же период времени Кожевников организовал мошенническую схему хищения более 3 млн рублей с лицевого счета межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю, которое совершила руководитель отдела, уже приговоренная по этому делу к 5,5 года колонии общего режима. Также с июня 2017 года по июль 2018 года Кожевников и его соучастница получили лично от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей, в том числе через посредника, взятки различными суммами от 11 тыс. рублей до 1 млн рублей за незаконное обналичивание денежных средств. Общая сумма взяток, полученных экс-руководителем УФССП, составила более 15 млн рублей.