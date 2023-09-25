В Казахстане задержали мужчину, сообщившего о ложном минировании самолета

Речь идет об авиарейсе сообщением Астана - Санкт-Петербург

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали жителя одной из стран ближнего зарубежья, который сообщил о якобы минировании самолета, направлявшегося из Астаны в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"В полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что авиарейс сообщением Астана - Санкт-Петербург заминирован. Для проверки сообщения незамедлительно произведен осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено", - говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника, им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья 1987 года рождения.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Нарушитель закона дал признательные показания. "Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", - отметил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.