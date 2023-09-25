Владельца завода на Тайване, где произошел пожар, оштрафовали на $75 тыс.

Жертвами происшествия стали девять человек

ГОНКОНГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Тайваня оштрафовали на 2,4 млн новых тайваньских долларов (около $74,6 тыс.) компанию-оператора завода, где на прошлой неделе произошел пожар, жертвами которого стали девять человек. Об этом заявила на пресс-конференции глава тайваньского уезда Пиндун Чжоу Чуньми.

"Расследование показало, что у компании было три нарушения, к тому же очень серьезных", - сказала она. По ее словам, размер штрафов за эти нарушения составит 300 тыс., 600 тыс. и 1,5 млн тайваньских долларов соответственно ($9,3 тыс., $18,65 тыс. и $46,5 тыс. соответственно).

Как указала Чжоу Чуньми, в ходе расследования, в частности, было установлено, что на фабрике хранилось недопустимое количество легковоспламеняющихся материалов. По ее словам, согласно правилам, на предприятии может храниться до 100 кг органических пероксидов, которые компания-производитель принадлежностей для гольфа использовала при изготовлении мячей. Однако расследование показало, что на заводе хранилось около 3 тыс. кг этого сырья, что в 30 раз превышает норму.

Взрыв на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел в пятницу около 17:00 по местному времени (12:00 мск). На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к обрушению конструкций и жертвам среди сотрудников экстренных служб.

По состоянию на понедельник, количество погибших при пожаре достигло девяти человек, еще 109 человек получили ранения, один числится пропавшим без вести.