В Омской области возбудили дело о халатности после убийства трех человек

СК региона отметил, что "ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами системы профилактики повлекло совершение мужчиной особо тяжкого преступления"

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Дело о халатности в отношении органов системы профилактики, которые год назад сняли с учета мужчину, ранее угрожавшего сыну расправой, возбуждено в Омской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Омской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей совершение особо тяжкого преступления", - сказали в пресс-службе.

В следственных органах отметили, что в июле 2021 году мужчина после ссоры с женой уже вывозил в лес одного из своих сыновей и угрожал застрелить его из ружья. За это его привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, изъяли оружие.

В сентябре 2022 года за примерное поведение мужчина был снят с профилактического учета, ему было возвращено охотничье ружье, из которого он и совершил убийство. "Ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики в последующем повлекло совершение данным мужчиной особо тяжкого преступления", - подчеркнули в пресс-службе.

Вечером 24 сентября 36-летний житель поселка Любино в Омской области после ссоры с настаивающей на разводе супругой застрелил из охотничьего ружья 27-летнего брата жены, своих сыновей трех и пяти лет. После этого он покончил с собой.