В Москве правоохранители расследуют дело бизнесвумен Федякиной

Ее арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Столичные правоохранители расследуют уголовное дело в отношении предпринимательницы Валерии Федякиной, более известной по прозвищу Битмама. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она арестована по подозрению в особо крупном мошенничестве, устанавливаются пострадавшие от ее действий.

"Она [Валерия Федякина] задержана и в настоящее время находится в столичном СИЗО №6. Уже после ее ареста в полицию обратилась еще одна пострадавшая от ее действий", - сказал собеседник агентства. По его словам, Федякина арестована по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере.

По данным СМИ, бизнесвумен занималась тем, что выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту, а сумма ущерба по одному эпизоду дела составляет около 7 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в полицию Москвы обратилась девушка с заявлением на знакомую, которая завладела ее деньгами, предназначенными для инвестиций в криптовалюту. Девушка передала подруге деньги в отеле Four Seasons, но позднее узнала, что та задержана и находится в одном из московских СИЗО.

Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей бизнесвумен ТАСС пока не располагает.