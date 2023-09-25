25 сентября, 15:18

В Ульяновской области при тушении сухой травы погиб пожарный

Андрею Ганюшкину было 48 лет

ТАСС, 25 сентября. При тушении возгорания в Ульяновской области погиб пожарный, рассказал журналистам в Нижнем Новгороде глава МЧС России Александр Куренков.

"У нас погиб пожарный сегодня в Ульяновской области", - сказал он.

Куренков отметил, что в МЧС люди приходят по призванию. "Они рискуют жизнью, они идут и борются за минуты, иногда за секунды, это очень важно", - добавил глава спасательного ведомства.

Пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале сообщила, что 25 сентября во время тушения пожара сухой травы у села Заболуевка Ульяновской области спасатель Андрей Ганюшкин почувствовал себя плохо. В машине скорой помощи он умер, причина смерти устанавливается.

"Андрей Ганюшкин - пожарный 24-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Ему было 48 лет. На службу в МЧС России пришел в 2020 году", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияУльяновская областьКуренков, Александр Вячеславович
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