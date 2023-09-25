Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минцифры по делу о взятке в 3,5 млн рублей

Жалобу стороны защиты не удовлетворили

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение продлить арест бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о взятке в 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Паршина и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в суде. В начале сентября Басманный суд продлил арест Паршину и гендиректору ООО "БФТ-Холдинг" Александру Моносову на два месяца. Они оба проходят по делу о дачи взятки в особо крупном размере.

Паршина задержали в начале июля. Изначально суд отправил его под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение и чиновника заключили под стражу.

Максим Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В феврале 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора "Почты России". В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 августа 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, назначил Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.