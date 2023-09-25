Суд отправил под домашний арест кассира банка "Спутник" по делу о хищении

Возбуждены еще пять аналогичных уголовных дел

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест кассира банка "Спутник" Наталью Седову по делу о присвоении более 71 млн рублей этой кредитной организации. Об этом сказано в постановлении суда об аресте Седовой, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Избрать Седовой Наталье Андреевне 1966 года рождения меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 ноября 2023 года", - сказано в документе.

Центробанк в 2021 года отозвал лицензию у банка "Спутник", в настоящее время компания находится в стадии ликвидации. Как сказано в решении суда, Агентство по страхованию вкладов осуществляет функции временной администрации по управлению "Спутником". "Никитин П. В., являясь с 16 апреля 2020 года по 9 сентября 2021 года президентом банка "Спутник", привлек к совершению преступления кассира ОКВКУ "Сретенский" Седову Н. А., посвятив последнюю в свой умысел относительно намерений о сокрытии от сотрудников временной администрации банка факта хищения им денежных средств на сумму 71 036 466,75 рублей, на что Седова Н. А. дала свое согласие", - сказано в документе.

В нем отмечается, что после этого Седова на основании фиктивного договора займа между Никитиным и гражданкой Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес незаконно выдала бывшему топ-менеджеру более 71 млн рублей. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Возбуждены еще пять аналогичных уголовных дел. Следствие ведет ГСУ СК РФ по Москвы.

По величине активов "Спутник" занимал, по данным на 1 октября 2021 года, 295-е место в банковской системе России. Кредитная организация была зарегистрирована в Самаре. Согласно информации на сайте ЦБ РФ, "Спутник" был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имелись корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН от 2016 года в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.