Украинский суд постановил оставить Коломойского в СИЗО

Ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения и освобождении их подзащитного, арестованного по делу о мошенничестве, отклонили

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд на Украине постановил оставить под стражей в следственном изоляторе бизнесмена Игоря Коломойского, отклонив ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения и освобождении их подзащитного, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, позднее последовали обвинения еще по трем статьям. По данным следствия, с 2013 по 2020 год бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины наложило временный арест на активы Коломойского, действовавший 48 часов, и подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство о постоянном аресте. Однако ВАКС не рассмотрел вопрос в требуемый срок, поэтому дело об аресте активов было закрыто.