Суд признал законным приговор ученому Голубкину по делу о госизмене

Его ранее приговорили к 12 годам колонии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Голубкину и постановил решение первой инстанции оставить без изменения", - сказали в суде. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как оно содержит секретные материалы.

Дело о госизмене в отношении Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году руководством ЦАГИ он был привлечен к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые по указанию своего начальника Анатолия Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна. Губанов был арестован 3 декабря 2020 года. Он также обвиняется в госизмене.

Голубкин - доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ в области аэродинамики.