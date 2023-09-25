При обстреле ВСУ окраин Токмака пострадали три человека

За последние два дня этот город дважды подвергся обстрелам

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин города Токмака в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 13:25 по московскому времени со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмака. <…> Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя", - сказал представитель оперативных служб.

Как сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава, два пациента Токмакской городской больницы с ранениями средней степенью тяжести будут переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. Уточняется, что среди пострадавших в ходе обстрела в воскресенье четыре пациента также переведены в областную больницу, еще два остаются на лечении в Токмаке. "Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь, [они] направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

За последние два дня Токмак дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Так, в воскресенье, 24 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по городу. По данным Минздрава Запорожской области, в результате атаки один человек погиб, 13 получили ранения. В понедельник ВСУ снова нанесли удар по окраинам города, ранения получили три мирных жителя.