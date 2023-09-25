Жителя Белгорода приговорили к 12 годам колонии за взрыв гранаты во дворе дома

В результате ЧП 32-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Белгорода, взорвавшего 18 апреля гранату во дворе жилого дома, в результате чего погиб мужчина, женщина получила ранение. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователями регионального управления СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего жителя города Белгорода, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройства). Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 апреля 2023 года подсудимый вместе со своим 32-летним знакомым находились в гостях у 51-летней женщины в ее домовладении, расположенном по улице Серафимовича города Белгорода. Между находящимся в состоянии алкогольного опьянения фигурантом и двумя его знакомыми произошла словесная ссора. "Злоумышленник решил разрешить конфликтную ситуацию, принеся во двор указанного домовладения гранату и приведя ее в действие. В результате 32-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Женщина и подсудимый были доставлены в лечебное учреждение, где им оказали медицинскую помощь", - пояснили в пресс-службе.