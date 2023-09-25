В СК сообщили о гибели двух человек при обстреле Краснодона в ЛНР

По данным следствия, еще трое получили ранения

ТАСС, 25 сентября. Два мирных жителя Краснодона в ЛНР погибли и трое получили ранения при обстреле со стороны ВС Украины, сообщили ТАСС в СК РФ.

"ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в Краснодоне, по предварительным данным на 15:00, два мирных жителя погибли и трое получили ранения", - рассказал собеседник агентства.

Краснодон является глубоко тыловым городом региона рядом с Ростовской областью.

Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что на месте происшествия работают профильные службы для ликвидации последствий отстрела. Занятия в ближайших учебных учреждениях прекращены, детей из школ и детских садов эвакуировали домой в сопровождении родителей. Ограничено движение транспорта в город Молодогвардейск.