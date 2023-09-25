Артем Ткаченко лишился $200 тыс. и 6 млн рублей из-за мошенничества с криптовалютой

По словам актера, он передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе, но ожидаемых выплат не получил

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после обращения 41-летнего мужчины, заявившего о мошенничестве со стороны своего знакомого, в результате чего заявитель лишился накоплений и не получил ожидаемых выплат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В ОМВД России по Пресненскому району 24 сентября обратился мужчина 1982 года рождения. Он сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе, но ожидаемых выплат не получил. По словам заявителя, он стал жертвой мошеннических действий. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в полицию обратился актер Артем Ткаченко. Он рассказал, что в конце 2021 года познакомился с предпринимателем Григорием Мулузяном, который предложил ему вложить средства в бизнес, связанный с осуществлением торговых операций с криптоактивами, и получать каждый месяц 10% дохода. "Позже прибыль сократилась, а затем оказался закрыт доступ к криптокошельку. Предварительный ущерб составил почти $200 тыс. и 6 млн рублей", - добавил представитель правоохранительных органов.

По данным источника, в конце августа с заявлением в полицию обращался актер Павел Деревянко. Столичная полиция тогда проводила проверку по факту заключения им договора с Музуляном о работе с криптовалютой с целью заработка, в результате чего он мог лишиться 45 млн рублей.

Артем Ткаченко родился в 1982 году в Калининграде. Снимался в таких фильмах, как "Южные ночи", "Один вдох", а также сериале "Вампиры средней полосы".