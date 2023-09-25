В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения на медика скорой помощи

Мужчина 1985 года рождения пытался нанести телесные повреждения медику

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении мужчины, который устроил дебош в машине скорой помощи и напал с ножом на одного из медиков в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении мужчины 1985 года рождения, который пытался нанести телесные повреждения медику, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сказала она.

Как сообщалось ранее, 24 сентября бригада скорой помощи выехала на вызов, получив сообщение о том, что на проезжей части улицы Лесной в Дзержинском находится мужчина с травмами. После осмотра пострадавшего было решено отвезти его в травматологический пункт. По пути мужчина ругался, хватал оборудование и пытался его сломать, после чего достал складной нож и замахнулся на одного из медиков.

Прибывшие по сообщению о нападении полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал.