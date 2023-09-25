Дым от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Югры

В самом регионе действуют шесть пожаров на площади в 64,5 га

ТАСС, 25 сентября. Дым и запах гари от лесных пожаров, протекающих в Свердловской области, дошел до Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В Ханты-Мансийске вновь ощущается запах от природных пожаров, наблюдается дымка, передает корреспондент ТАСС.

"В настоящее время в регионе, действительно, есть природные пожары, но на незначительной площади. Дымка и запах пришли из Свердловской области", - уточнили ТАСС в департаменте.

Там также сообщили, что в Югре действуют шесть пожаров на площади в 64,5 га, из них один локализован на площади 32 га.

По данным Авиалесохраны, на 25 сентября проводились работы по тушению 47 пожаров на площади, пройденной огнем, в 734 га. Наиболее сложная обстановка отмечается на территории Забайкальского края и Свердловской области. На их долю приходится 86% (631 га) площади, пройденной огнем, от всех действующих лесных пожаров.