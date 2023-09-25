ВСУ обстреляли Шебекино

Пострадал один человек

ТАСС, 25 сентября. Женщина получила ранения в результате обстрела территории завода в городе Шебекино Белгородской области со стороны Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", - написал Гладков.

По словам губернатора, бригада скорой помощи доставила женщину в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела есть повреждения на территории нескольких цехов. На месте работают оперативные и аварийные службы.