Сириец смертельно ранил россиянку при ссоре в Эрзуруме

Медики установили, что Анастасия Емельянова умерла от потери крови

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. 32-летняя россиянка Анастасия Емельянова умерла из-за кровопотери от ранений, нанесенных сирийцем Низаром А. в ходе ссоры. Об этом сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел в уезде Якутие провинции Эрзурум, где проживала и работала россиянка. Около восьми месяцев назад она начала общаться с 29-летним Низаром, который работал баристой в местном кафе.

Ночью 20 сентября между ними вспыхнула ссора, звуки которой слышали соседи. Спустя несколько часов после ссоры сириец попросил помощи у одного из соседей, сказав, что Емельянова поранилась. Была вызвана скорая помощь.

Медики установили, что россиянка умерла от потери крови. Сириец был задержан и сначала настаивал, что между ними произошла драка и его подруга порезалась об осколок разбившегося в ходе потасовки стеклянного журнального столика, однако позже признался, что сам нанес Емельяновой ранения осколком стекла в ногу.

Сириец взят под стражу и находится в тюрьме до окончания следственных процедур и суда.