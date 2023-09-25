Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки в самолете

Полиция проводит проверку

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина умер после драки в самолете в аэропорту Минеральных Вод, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что к борту самолета, прибывшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, требуются полицейские. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские доставили двух мужчин из Санкт-Петербурга и жителя Пятигорска в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту. В аэровокзальном комплексе жителю Пятигорска стало плохо, он скончался.

"В отношении нарушителей составлены протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Один из участников конфликта задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - сказано в пресс-релизе.