25 сентября, 18:34

В Красногорске задержали одного из участников конфликта со стрельбой

В результате инцидента три человека были госпитализированы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой в Красногорске, в результате которого три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городу Красногорск поступило сообщение от местных жителей о том, что слышны звуки, похожие на выстрелы", - рассказали в главке.

В полиции предварительно установили, что у одного из домов в микрорайоне Опалиха на Ново-Никольской улице между двумя группами мужчин возник словесный конфликт, в результате которого один из участников несколько раз выстрелил "из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием, и скрылся".

"В результате инцидента три человека были госпитализированы", - уточнили в полиции Подмосковья.

Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта - уроженца Ростовской области 1978 года рождения. Устанавливаются другие участники. 

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