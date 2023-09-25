Суд в Москве продлил арест главе концерна "Автоматика" по делу о мошенничестве

Андрей Моторко будет находится под стражей до 27 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест генеральному директору концерна "Автоматика" Андрею Моторко по делу о мошенничестве в особо крупном размере до 27 октября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Моторко срок содержания под стражей до 27 октября", - сказали в суде.

"Автоматика" с 2014 года входит в Ростех. Компания занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации.

По данным СМИ, "Автоматика" осенью 2021 года приобрела разработку для раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов, назвав ее "Охотник". Согласно информации из открытых источников, "Охотник" может выявлять имена, прозвища, контакты и другие данные при анализе мессенджеров, даркнета и блокчейнов.

Моторко возглавил "Автоматику" с мая 2021 года, а до этого работал на руководящих должностях в частных организациях.