В Архангельске восстановили электроснабжение Северного округа

На время ремонта были организованы резервные схемы электроснабжения

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение Северного округа, прерванное 24 сентября, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

"Энергетики "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение в Северном округе после технологического нарушения на подстанции Архангельской сетевой компании и трех кабельных линий Архангельского специализированного электросетевого предприятия", - сказали в пресс-службе.

Ранее произошло технологическое нарушение на подстанции Архангельской сетевой компании (ООО "АСК") и трех кабельных линий Архангельского специализированного электросетевого предприятия (ООО "АСЭП"). Собственник кабельных линий длительное время не согласовывал ремонт оборудования сотрудниками "Россети Северо-Запад". Бригады были допущены к работе в понедельник в 10:00 мск. Были организованы резервные схемы электроснабжения в том числе с применением дизельных генераторов общей мощностью 500 кВт.