Спасатели МЧС ищут пятерых подростков, ушедших в тайгу за орехами в Хакасии

К поискам привлечены 39 человек

ТАСС, 25 сентября. Спасатели МЧС России ищут подростков, пропавших в тайге в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Пятеро жителей деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Домой не вернулись. Больше 10 часов подростки не выходят на связь", - рассказали в МЧС

Там отметили, что самостоятельно найти детей у родственников не получилось и они обратились за помощью в ведомство

"Из Абакана выдвинулись спасатели Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Потерявшихся будут искать как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Хакасия", - добавили в МЧС России.

К поискам привлечены 39 человек и 5 единиц техники.