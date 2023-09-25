В Степанакерте при взрыве пострадали более 200 человек

Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 человек получили травмы в результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

"Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию", - сказал Степанян.

Взрыв произошел около 20:00 по местному времени (19:00 мск). Пострадавшие были доставлены в медицинские центры Степанакерта. Большое число раненых обусловлено скоплением у бензинохранилища людей, которые пытаются выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита. Нагорный Карабах в течение девяти месяцев находился в блокаде.