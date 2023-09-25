Циклон "Элиас" привел к ливням, граду и селевым потокам в некоторых районах Греции

Некоторые села в области Лариса остались без света из-за повреждения линий электропередачи

АФИНЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Циклон "Элиас" только начал в понедельник свое продвижение над территорией Греции, но уже привел к ливням, граду и селевым потокам в западных, центральных и южных районах страны. Об этом сообщил телеканал ERT1.

Непогода началась с града и ливней в Западной Греции. В районе городка Эгион на Пелопоннесе на национальную автомагистраль Патры - Коринф с гор сошел селевой поток, что привело к частичной остановке движения. Сильные дожди идут в городах Трикала и Кардица, некоторые села в области Лариса остались без света из-за повреждения линий электропередачи.

Особое беспокойство у властей вызывает ожидающийся удар стихии по региону Фессалия, где были затоплены большие территории, уничтожены сельскохозяйственные культуры и погибло много скота во время недавнего разрушительного циклона "Даниэль". Жители городка Палама, опасающиеся новых наводнений, уже снова заложили мешками с песком двери и окна своих домов. Остается сложной ситуация в пригороде Волоса, где по-прежнему в русле реки Кравсидонас лежат огромные объемы почвы, камней, стволов деревьев и других принесенных потоками материалов.

Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Греции провело срочное совещание, на котором было принято решение об объявлении тревоги в отношении прохождения циклона по пяти районам страны. Начальник оперативного отдела пожарной службы Танасис Балафас сообщил на брифинге, что силы спасателей приведены в готовность в Фессалии, Центральной Греции, столичной области Аттика, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес. "Мы подготовились к худшему, но надеемся на лучшее", - сказал он.

Метеорологи отмечают, что циклон "Элиас" будет продвигаться над территорией Греции вплоть до субботы.