СМИ: в Ливане задержали обстрелявшего здание дипмиссии США

Преступник находился в районе Бурдж-эль-Баражна, где расположен лагерь палестинских беженцев, сообщил новостной портал Al Nashra

БЕЙРУТ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ливанской спецслужбы задержали преступника, обстрелявшего 20 сентября здание посольства США в бейрутском пригороде Авкар. Как сообщил новостной портал Al Nashra, исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Бассам Мавлави лично уведомил об этом посла США в Ливане Дороти Ши.

По информации портала, у преступника изъяли автомат, из которого он открыл огонь по зданию дипмиссии. Его имя не разглашается, однако источники в правоохранительных органах сообщили, что нападавшего задержали в районе Бурдж-эль-Баражна, где находится лагерь палестинских беженцев.

Преступник совершил нападение ночью, он дал автоматную очередь в сторону здания дипмиссии, а затем скрылся на мотоцикле. В результате были повреждены несколько автомобилей, стоявших на улице. Сведений о пострадавших среди сотрудников посольства не поступало.

Американское посольство расположено сейчас в бейрутском пригороде Авкар. В 1983 году бывшее здание дипмиссии на столичной набережной Айн-эль-Мрайсе взорвали, погибли 63 человека, из них 17 были гражданами США.

В том же году террористы атаковали штаб морских пехотинцев в Хальде, рядом с международным аэропортом Бейрута. Грузовик, начиненный взрывчаткой, прорвался через ограждения к военным казармам. В результате погиб 241 пехотинец. Многонациональные силы, костяк которых составляли американские войска, вскоре вывели из Бейрута.