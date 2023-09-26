При обстреле со стороны ВСУ Никольского монастыря в ДНР пострадал мирный житель

Речь идет о мужчине 1977 года рождения

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил травмы на территории Никольского монастыря в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Никольское: на территории Никольского монастыря ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером в понедельник по населенному пункту было выпущено из ствольной артиллерии четыре снаряда калибром 155 мм.