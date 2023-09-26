25 сентября, 23:27

В Хакасии нашли пропавших в тайге детей

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Подросткам не требуется медпомощь, отметили в МЧС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пропавшие в тайге Хакасии подростки найдены. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Юноши обнаружены в 7 км от деревни Нижний Матур", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что медицинская помощь подросткам не требуется. "Все в удовлетворительном состоянии", - сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами и домой не вернулись. Они не выходили на связь больше 10 часов. К поискам были привлечены 39 человек и 5 единиц техники. 

Теги:
РоссияХакасия
© Информационное агентство ТАСС
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