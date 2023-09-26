В Хакасии нашли пропавших в тайге детей

Подросткам не требуется медпомощь, отметили в МЧС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пропавшие в тайге Хакасии подростки найдены. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Юноши обнаружены в 7 км от деревни Нижний Матур", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что медицинская помощь подросткам не требуется. "Все в удовлетворительном состоянии", - сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами и домой не вернулись. Они не выходили на связь больше 10 часов. К поискам были привлечены 39 человек и 5 единиц техники.