В Хабаровском крае нашли живыми двух пропавших мужчин

Их состояние оценили как удовлетворительное

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Хабаровском крае нашли двух отправившихся на лодке по реке мужчин, которые около недели не выходили на связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Бортом Ми-8 МЧС России они доставлены к родственникам в поселок Березовый Солнечного района. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Люди отправились на надувной резиновой лодке с подвесным мотором по реке из села Тугур в Тугуро-Чумиканском районе в поселок Березовый Солнечного района. Мужчины не выходили на связь неделю. На поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Мужчины рассказали, что сплавлялись по реке, но на одном из участков она обмелела. Перемещаться на лодке дальше возможности не было. Они продолжили маршрут пешком вдоль береговой черты через тайгу.

"Мы пролетели вдоль речки в одну сторону, уже возвращались, когда на небольшой стоянке увидели людей, они кричали и махали руками", - рассказал Анатолий Федорченко, спасатель 1-го класса парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.