В Хабаровском крае произошел природный пожар на площади 6 га

Причиной возгорания стала гроза

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорание, возникшее в 73 км от села Тугур Тугуро-Чумиканского района. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"За сутки возник один пожар - в 73 км от села Тугур. Его площадь при обнаружении составляла 4 га, сейчас в огне 6 га", - сказали в министерстве. Очаг появился из-за гроз.

Накануне был обнаружен пожар у поселения Гатка в Советско-Гаванском районе. Его потушили на площади 6 га.

К ликвидации возгораний за эти сутки привлечены 32 человека, задействованы 6 единиц техники. Работают также воздушные суда - два самолета С-182 и один вертолет Ми-8.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 794 пожара на общей площади, по уточненным данным, порядка 906,3 тыс. га. Ранее в министерстве сообщали, что сухая погода и высокая грозовая активность весной и летом этого года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения за 20 прошедших лет. В основном пожары возникали из-за гроз. В этом году, как и в прошлом, в регионе активно горели северные территории, в основном труднодоступная гористая местность далеко от населенных пунктов.