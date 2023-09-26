26 сентября, 01:34

В Иркутске более 40 улиц частично остались без света из-за непогоды

Как сообщила Иркутская электросетевая компания, ведутся аварийные работы

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Электроэнергия частично отключена в жилых домах более чем на 40 улицах в Куйбышевском районе Иркутска, где идет мокрый снег. Об этом сообщила Иркутская электросетевая компания в своем Telegram-канале.

"26 сентября произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском районе Иркутска", - говорится в сообщении, при этом указываются 44 улицы, где частично нет света.

Число отключенных от электроснабжения потребителей уточняется. Ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 12:00 (07:00 мск).

Во вторник утром в Иркутске идет дождь и мокрый снег, температура - минус 4 градуса. 

Теги:
РоссияИркутская область
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