26 сентября, 01:55

В ЕАО лидера группы по производству гашишного масла отправили в колонию на 11 лет

Как сообщила пресс-служба УФСБ по региону, его сообщник проведет в колонии четыре года

ТАСС, 26 сентября. Суд назначил сроки в колонии строгого режима участникам преступной группы, занимавшейся производством и сбытом гашишного масла в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Ленинским районным судом двое фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере). Лидеру группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Второй участник отправится в колонию строгого режима на четыре года. Женщину, привлекавшуюся в качестве курьера, признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Она проведет четыре года в колонии общего режима после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Все осужденные признали вину.

Организатор группы и его помощник делали гашишное масло, а женщина доставляла запрещенный товар по ЕАО и Хабаровскому краю. Деятельность группы пресекли, наркотики изъяли при транспортировке. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная область
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