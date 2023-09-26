После взрыва топлива к военным врачам РФ обратились 23 жителя Карабаха

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. 23 мирных жителя с ожогами обратились за помощью к военным врачам российского медицинского отряда специального назначения в Карабахе после взрыва топлива. Об этом сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

Как пояснили в Минобороны России, врачи отряда спецназначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Карабаха, обратившимся за ней после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт - Аскеран.

"С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме: выполнена первичная хирургической обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие. На данный момент решается тактика дальнейшего лечения", - сказал Суслов.

На территории миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ-исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

В состав медицинского отряда входят врачи различных специальностей, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи, заключили в МО РФ.