В Красноярске произошел пожар в общежитии

Как сообщили в региональном МЧС, пожарные спасли 8 человек

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Общежитие горит в Красноярске, самостоятельно из здания эвакуировались 95 человек, еще 8 спасены пожарными. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Огнеборцы тушат пожар в общежитии на правобережье Красноярска. Сегодня в 08:40 (04:40 мск) поступило сообщение о пожаре в одной из комнат девятиэтажного дома секционного типа по ул. Чайковского <...> Пожарные спасли 8 человек, из них 1 маломобильный. Самостоятельно эвакуировались 95 человек, из них 8 детей", - сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. м. На месте 13 единиц техники, 41 человек личного состава.