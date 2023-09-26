СМИ: на западе Мексики из-за оползня погибли семь человек

Еще девять пропали без вести, передает газета Heraldo de Mexico

МЕХИКО, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, еще девять пропали без вести в результате оползня в муниципалитете Аутлан-де-Наварро штата Халиско на западе Мексики. Об этом в понедельник сообщает местная газета Heraldo de Mexico.

Отмечается, что причиной оползня стали сильные дожди, прошедшие в регионе утром в понедельник. По данным спасателей, также разрушены некоторые дома в зоне инцидента. Несколько дорог муниципалитета заблокировано, что затрудняет работу специалистов.

Работники экстренных служб из соседних муниципалитетов прибывают на место происшествия для помощи в устранении последствий стихийного бедствия и поисках пропавших без вести.