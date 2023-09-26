В Хакасии за охоту на краснокнижных соколов задержали граждан Сирии

Составили четыре административных протокола

ТАСС, 26 сентября. Четырех граждан Сирии задержали в Хакасии, они охотились на краснокнижных соколов. Об этом говорится в сообщении министерства природы республики.

"Инспекторы охотнадзора Хакасии совместно с представителями ГИБДД по Ширинскому и Орджоникидзевскому районам задержали четырех сирийцев, передвигавшихся на двух внедорожниках, которые охотились на краснокнижных соколов в районе села Соленоозерное", - говорится в сообщении министерства.

В автомобилях были обнаружены орудия ловли: 36 силков, 9 наголовников, 2 пеленки и коробка с голубями, которых планировали использовать в качестве живой приманки. При себе у задержанных было оружие и разрешение на добычу пернатой дичи.

Составлены четыре административных протокола за действия, которые могли привести к уничтожению редких видов птиц (ст. 8.35 КоАП).

На территории Хакасии отмечено пребывания следующих видов птиц из семейства соколиных - сапсан, балобан, кречет, они занесены в Красную книгу России и Красную книгу Хакасии.