В пожарную часть и общежитие в Томске поступила информация о минировании

Людей эвакуировали, а пожарную технику вывели на безопасное расстояние

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют пожарную часть №3 и общежитие в Томске из-за поступившей информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Идет волна заведомо ложных сообщений о минировании. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что людей из общежития на улице Больничной и пожарной части №3 эвакуировали из-за угрозы взрыва. Пожарную технику также вывели на безопасное расстояние.