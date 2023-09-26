26 сентября, 05:15

В пожарную часть и общежитие в Томске поступила информация о минировании

Людей эвакуировали, а пожарную технику вывели на безопасное расстояние

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют пожарную часть №3 и общежитие в Томске из-за поступившей информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Идет волна заведомо ложных сообщений о минировании. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что людей из общежития на улице Больничной и пожарной части №3 эвакуировали из-за угрозы взрыва. Пожарную технику также вывели на безопасное расстояние. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация