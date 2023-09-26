26 сентября, 05:21
Лесные пожары в России

Природные пожары в Свердловской области стали причиной запаха гари в Тюмени

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона нет действующих лесных и ландшафтных пожаров

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Причиной запаха гари в некоторых районах Тюмени стали природные пожары в Свердловской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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"Источник запаха гари в некоторых районах Тюмени - природные пожары в Свердловской области", - говорится в сообщении.

В департаменте лесного комплекса региона отметили, что на территории Тюменской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров, добавив, что 26 сентября в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установился третий класс пожарной опасности.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что жители центральной части Тюмени, а также районов Лесобазы, Плеханово и некоторых других жалуются на запах гари в городе.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьСвердловская область
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