26 сентября, 05:26

В Химках загорелся цех по производству мебели

Пожар локализовали на площади 100 кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цех по производству мебели горит в Химках. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Происходит возгорание в четырехэтажном производственном здании на территории НПО "Алмаз" Химки по адресу: город Химки, Заводская улица, 2а, стр. 12", - сказал собеседник агентства, добавив, что в горящем здании располагается цех по производству мебели.

По его словам, на помощь коллегам из Подмосковья направлены силы столичных пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в ЦУКС МЧС Подмосковья в 06:05. "Горит многофункциональное четырехэтажное здание", - сообщили в главке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление.

Из здания спасены два человека, еще 30 эвакуированы.

"07:50 пожар локализован на площади 100 кв. м", - сообщили в ГУ МЧС. 

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