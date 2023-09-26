В Астраханской области пресекли деятельность банды, отправляющей прегабалин по почте

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 26 сентября. В Астраханской области пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном сбыте прегабалина, который пересылался между сообщниками по почте. Изъяли около 18 кг сильнодействующих средств, сообщается на портале "МВД-медиа".

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном сбыте сильнодействующего вещества прегабалина, который пересылался между сообщниками по почте. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские отследили две посылки и задержали их получателей. Ими оказались жительницы Астраханской области в возрасте 40 и 27 лет, работавшие на один теневой интернет-магазин по продаже запрещенных веществ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в общей сложности у них изъяли более 1,7 кг прегабалина, подтвержденных экспертизой.

По данным портала, также были задержаны еще пять астраханцев - участников этой организованной группы, которые получали по почте капсулы с сильнодействующим веществом и помещали их в тайники-закладки для дальнейшего сбыта третьим лицам. Кроме того, оперативники установили и задержали отправителя незаконного товара из Москвы. По версии полиции, жительница столицы бесконтактным способом забирала большие партии наркотиков, фасовала у себя в квартире на более мелкие и отправляла их для реализации в регионы России. При задержании и во время обыска у нее изъяли более 16 кг сильнодействующего вещества.

"В отношении всех участников противоправной схемы Следственным управлением УМВД России по Астрахани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - домашний арест. Оперативники и следователи продолжают устанавливать весь круг лиц, причастных к противоправному деянию", - добавляется в сообщении.

Прегабалин внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.