26 сентября, 06:25

В ЛНР у 7 тыс. абонентов на сутки отключили воду

По словам специалиста госпредприятия "Лугансквода" Дмитрия Бидлюченко, перебои связаны с ремонтом на водоводе

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. абонентов, проживающих в нескольких населенных пунктах Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР), на сутки остались без воды из-за ремонта на водоводе. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"С 08:00 мск 26 сентября и ориентировочно до 06:00 мск 27 сентября прекращена подача воды в населенные пункты Лутугинского района республики: Сутоган, Веселую Тарасовку, Белое, Юрьевку и Белореченский. Без воды осталось около 7 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко уточнил, что перебои в водоснабжении связаны с аварийно-восстановительными работами на одном из водоводов. 

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