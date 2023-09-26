После взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 пострадавших

В медицинские центры доставили 290 человек

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Двадцать человек, пострадавших 25 сентября в результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе, умерли в больницах. Об этом сообщило агентство Armenpress со ссылкой на власти региона.

Семь погибших опознаны.

Как отмечает агентство, всего в медицинские центры после взрыва доставлены 290 пострадавших с ожогами.

Взрыв произошел около 20:00 по местному времени (19:00 мск). Большое число раненых обусловлено скоплением у бензинохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях топливного дефицита.

В новость были внесены изменения (10:04 мск) - меняется число жертв, верно - 20.