Следовавший из Турции в РФ контейнеровоз запросил помощь из-за поломки двигателя

Его предстоит отбуксировать на ближайшую ремонтную верфь

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Контейнеровоз Ascalon под флагом России минувшей ночью запросил помощь у береговой охраны Турции из-за поломки двигателя, когда шел курсом в РФ. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"Наш буксир был направлен к судну Ascalon, когда то следовало из Тузлы в Россию и запросило помощь из-за неисправности двигателя в 02:30 [совпадает с мск]. В 08:10 буксир достиг судна", - говорится в сообщении управления.

В настоящее время контейнеровоз находится примерно в 60 км от входа в Босфор с выключенными двигателями. Его предстоит отбуксировать на ближайшую ремонтную верфь.