Во Владивостоке женщина получила травму позвоночника после ДТП с электросамокатом

По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, на нее наехал 26-летний мужчина

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Мужчина на электросамокате наехал на 54-летнюю женщину во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Пострадавшая получила тяжелую травму позвоночника.

"По предварительной информации, 26-летний мужчина двигался по тротуару со стороны проспекта Острякова в направлении улицы Комсомольской на электрическом самокате, взятом в прокат. Женщина, на которую произошел наезд, шла во встречном направлении. В результате удара 54-летняя пострадавшая получила тяжелую травму позвоночника", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводят административное расследование. Назначили проведение ряда исследований.

Госавтоинспекция региона отмечает, что движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), разрешается со скоростью не более 25 км/ч. Если же СИМ движется по тротуару и создает помехи пешеходам, его водитель должен спешиться или снизить скорость до пешеходной.