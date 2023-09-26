В Химках ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели

Помощь пожарным из Московской области оказывают дополнительные силы пожарных из Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в цехе по производству мебели в Химках. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В 08:36 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе главка.

Пожар возник в четырехэтажном многофункциональном производственном здании на территории НПО "Алмаз" Химки по адресу: город Химки, Заводская улица, 2а, стр. 12. В горящем здании располагается цех по производству мебели. Помощь пожарным из Подмосковья оказывают дополнительные силы пожарных из Москвы.

По данным пресс-службы подмосковного главка МЧС, информация о пожаре поступила в 06:05. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление. Из здания спасены 2 человека, еще 30 эвакуированы. В 07:50 пожар был локализован на площади 100 кв. м.