26 сентября, 06:43

Часть Бердянска осталась без электричества и воды из-за аварии

Ремонтные службы приступили к устранению повреждений

БЕРДЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Значительная часть Бердянска в Запорожской области из-за аварии на электросетях осталась без электричества и воды, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии значительная часть Бердянска осталась без энергоснабжения. Данное обстоятельство, в свою очередь, привело к обесточиванию насосных станций водоканала и, соответственно, к отключению воды во многих районах города", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что ремонтные службы уже приступили к устранению повреждений на электрических сетях. "Делается все возможное, чтобы провести работы максимально оперативно. О завершении работ и возобновлении энергоснабжения, а с ним и водоснабжения, будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. 

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