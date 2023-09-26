Во Владимирской области при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

Пострадал мужчина

ТАСС, 26 сентября. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в деревне Шатнево Вязниковского района Владимирской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Из дома эвакуировано 13 человек. К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1968 года рождения, один человек пострадал - мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о пожаре в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в деревне Шатнево поступила в МЧС во вторник в 07:18. "По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение: пламя охватило квартиру на втором этаже и перешло на кровлю. Огонь ликвидирован на площади 600 кв. м", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекались 21 человек и 8 единиц техники. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, устанавливается причина возгорания.